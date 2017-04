Reina, parla il papà: «Szczesny? Nessun problema, ama le sfide»

di Gennaro Arpaia

Negli ultimi giorni il suo futuro è arrivato sulle bocche di tutti, ma Miguel Reina, padre di Pepe, non ha alcun dubbio: «Se dovesse arrivare un altro portiere non ci sarebbero problemi, ama le sfide».



Così il papà del portiere spagnolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il Napoli sembra interessato a Szczesny per la prossima stagione, un interesse che potrebbe minare le certezze di titolarità di Reina.



«Parliamo tutti i giorni, ci sentiamo e lo sento sempre allegro, sereno. Ma anche concentrato per questo finale di campionato. Il Napoli deve vincerle tutte, la Roma affronterà molte squadre forti e magari gli azzurri potranno approfittarne. La Champions sarebbe un traguardo meritato.



Pepe è forte, glielo ripeto ogni volta che ci sentiamo, per me è il numero uno. E se dovesse arrivare Szczesny nessun problema, gli lascerebbe poi in eredità la porta azzurra. Ha a cuore il Napoli, vuole che la squadra si rinforzi».

