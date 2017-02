di Gennaro Arpaia

«In bocca al lupo Manolo. Tante belle cose in un campionato fantastico davvero!!»



Con questo tweet Pepe Reina saluta l'ormai ex compagno di squadra approdato ufficialmente ieri al Southampton.

Con i Saints, un contratto di quattro anni in un campionato, la Premier, che il portiere spagnolo conosce benissimo dopo gli anni al Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATA