L'infortunio di Mattia Perin, il secondo in pochissimo tempo, non è passato inosservato nel calcio italiano. Il portiere genoano ha accusato ieri, nella gara contro la Roma, ancora problemi al crociato del ginocchio destro, dopo che per qualche mese si era dovuto fermare a causa dello stesso problema ma all'altro ginocchio.Anche Pepe Reina, portiere azzurro, non ha fatto mancare la sua vicinanza al giovane genoano, con una foto che li ritrae assieme ed un messaggio: «Un sacco di forza e tutta la mia stima portierone!! Sono certo che tornerai ancora più forte di prima!! In bocca al lupo @MattiaPerin».