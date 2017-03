Reina si rilassa da 50 Kalò: una pizza per guarire più in fretta

Il portiere del Napoli Pepe Reina è tornato a Napoli dopo appena due giorni di ritiro con la nazionale spagnola a causa di alcuni problemi fisici. Nella serata di oggi, però, ha scelto di mangiare una pizza da 50 Kalò a Mergellina per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e della buona cucina. Chissà che la pizza di Ciro Salvo - vero e proprio must della pizza napoletana - non gli sia d'aiuto per recuperare più in fretta dall'infortunio e che gli effetti «magici» di 50 Kalò non gli possano essere utili per arrivare ancora più in forma alla doppia sfida contro la Juventus in programma il 2 e il 5 aprile tra campionato e Coppa Italia.

