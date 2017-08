In caso di divorzio tre ipotesi per il dopo-Reina

di ​Roberto Ventre

Il Psg è lì alle porte che spinge sempre più forte: offerta di 4 milioni per due stagioni (con opzione sulla terza), l'ok di Reina per il trasferimento a uno dei club più prestigiosi del mondo. Il Napoli ha fatto muro dicendo no alla prima offerta del Psg (cinque milioni più il prestito di uno tra Trapp o Areola) anche perché Sarri lo ha indicato come sua prima scelta. Ma la situazione resta sempre più fluida con il club azzurro che è conoscenza dello stato d'animo del portiere spagnolo, quella che è la sua volontà di accettare l'offerta del Psg e quindi di trasferirsi in Francia. Il Napoli, quindi, non vuole lasciarlo andare via ma il direttore sportivo Giuntoli comunque si muove per potersi assicurare un suo sostituto: questo infatti è il nodo cruciale per poter incastrare il passaggio di Reina al club francese. Ore calde, caldissime, frenetiche, decisive: già ieri è stata una giornata intensissima e sarà così anche oggi (tra l'altro Pepe sarà in Spagna per rispondere alla convocazione di Lopetegui e potrebbe incontrare il suo agente Quilon).



Il Napoli non può cedere il suo portiere fin quando non se ne sarà assicurato uno di pari livello (poi ovviamente ci vorrà anche l'ok del club azzurro a una nuova offerta del Psg). Riflettori puntati su tre profili. Innanzitutto Rulli, il portiere argentino della Real Sociedad, quello preferito da Sarri per la sua abilità a giocare con i piedi: l'ostacolo principale è rappresentato dall'entità della clausola rescissoria (40 milioni) e bisogna convincere il club visto che il portiere è stato titolare nell'ultimo match di Liga vinto 3-0 contro il Villarreal. L'altro portiere seguito è Rui Patricio dello Sporting Lisbona, titolare ieri sera nella partita vinta 2-1 contro l'Estoril. Trattativa non semplice neanche questa, anche se il portiere ha un profilo internazionale che potrebbe essere quello giusto visto che il Napoli sarà impegnato anche in Champions League. E poi c'è Leno, il portiere del Bayer Leverskusen, anche li sta giocando titolare in Bundesliga e non è facile da prendere.La strategia del Napoli è stata sempre quella di tenerlo fino alla scadenza del contratto e di non rinnovarglielo ed è rimasta la stessa in questi giorni caldi dopo l'offerta dell Psg arrivata all'indomani della vittoria degli azzurri a Nizza ma in momenti come questi non sono da escludere colpi a sorpresa. Proprio il mancato rinnovo è stato l'elemento che ha fatto incrinare i rapporti tra il club azzurro e Pepe: la trattativa non ha sortito effetti perché erano troppo distanti le parti tra domanda ed offerta. Reina ha cominciato la stagione giocando bene ma è rimasto in silenzio mostrando uno stato d'animo non dei migliori già in ritiro. Poi la situazione si è maledettamente complicata in questa settimana dopo la discesa in campo del Psg e la volontà di Reina di accettare l'importante offerta economica. Ma quel tipo di offerta non è stata ritenuta sufficiente e va comunque alzata dal club francese e poi c'è bisogno di trovare un sostituto all'altezza, uno che sappia interpretare al meglio il gioco di Sarri e abbia il giusto livello di esperienza internazionale. Tutto si decide in questi momenti: il mercato chiude giovedì e in casa Napoli tiene sempre più banco il caso Reina. Oggi, a Napoli, è atteso De Laurentiis.

