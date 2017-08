Reina via riporta il Napoli su Rulli? Real già pensa al sostituto

di Gennaro Arpaia

Un lungo intrigo, una girandola infinita. Il futuro di Pepe Reina interessa a tanti, non solo in città. Ma ben più lontano, in Spagna, c'è qualcuno che spera nella permanenza del portiere azzurro in maglia Napoli. È la Real Sociedad che, con i suoi tifosi, si augura che la carriera dello spagnolo possa continuare con Hamsik e compagni. Da difendere, infatti, potrebbe essere l'attacco del Napoli a Geronimo Rulli, portiere della Real che per gli azzurri sarebbe sostituto ideale.



Secondo quanto riportato da Diario Vasco, il club azzurro sarebbe tornato in contatto con gli agenti dell'estremo difensore argentino. L'offerta, a differenza di quanto successo un mese fa, ora potrebbe davvero arrivare, tanto da portare la società spagnola a pensare ad un eventuale sostituto. Fernando Pacheco, portiere dell'Alavés, sarebbe il profilo ideale per rimpiazzare Rulli, come riportato da Marca, ma prima di pensare a quello che sarà negli ultimi giorni di mercato, c'è da vedere quali e quanti tasselli di questo mosaico sapranno muoversi nelle prossime ore.



Tutto dipende allora da Pepe Reina, lo spagnolo che ieri sera, al termine del match con l'Atalanta, ha salutato i suoi tifosi evidentemente commosso, forse ancora non a conoscenza di quello che sarà il suo futuro nelle prossime settimane. Nelle prime ore del giorno, Reina è partito verso Madrid per rispondere alla convocazione della sua nazionale, ma incontrerà anche il suo agente. Il valzer dei portieri potrebbe cominciare proprio da lui.

