Giornata di relax per Milik, Zieliski e Lasicki che ieri hanno noleggiato una barca Rizzardi 50, della società Palermo Group, per recarsi a Procida, dove hanno pranzato ed effettuato un giro dell'isola. All'imbarco del molo Palermo tanto entusiasmo da parte dei tifosi per i tre calciatori polacchi del Napoli.

