Roberto Insigne ed il Napoli «Sarri un grande. Che gioia Lorenzo»

Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Roberto Insigne, attaccante azzurro in prestito al Latina.



«Milan-Napoli? Come potevo non vederla! Un Napoli meraviglioso, che dove va detta le sue leggi e comanda il gioco: sono contento di questa squadra e di mio fratello Lorenzo soprattutto. Da inizio stagione si è ripreso, aveva avuto un momento buio, adesso è migliorato molto anche in fase di copertura: insieme a Callejon tengono la squadra in equilibrio e sta segnando di più.



Sarri maestro di calcio? Sicuramente, appena sono arrivato in ritiro e l'ho visto ho pensato ecco perchè sono arrivati secondi poco dietro la Juventus: è un maestro, come lui in Italia adesso non c'è nessuno.



Maradona? Tutta la squadra era carica a mille per l'incontro con Maradona, purtroppo io non c'ero! Ho incrociato Pecchia? Sì, ci siamo salutati e mi ha chiesto di salutargli Lorenzo. Rinnovo? Napoli, sia città che società, è casa mia.



Sarri dice che non firma per il secondo posto? Giustissimo, per il momento il Napoli sta dimostrando di essere la squadra più forte d'Italia per gioco. Bisogna continuare così e lavorare partita dopo partita, a fine anno faremo i conti ma Sarri ha ragione».



