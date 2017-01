Mettete un cerchietto rosso intorno a questo numero: 16,4. E mettete davanti questo numero un bel segno «più». Se il Napoli vola sul campo, vola anche nei conti e il valore della sua rosa schizza alle stelle: e non di poco. A quattro mesi di distanza dall’inizio del campionato, il club azzurro si ritrova con un tesoretto rivalutato ancor di più dal terzo posto e dai risultati in Champions League. E così, all’alba del secondo anno di Sarri, il valore complessivo dell’organico azzurro era valutato 295,88 milioni. Ora il Napoli vale ben 344 milioni. Ed è per valore assoluto la seconda rosa in Italia, dietro alla Juventus (453,8) ma davanti all’Inter (326), alla Roma (285) e al Milan (232).

Un tesoretto da 49 milioni di euro, la differenza tra il valore attuale dei calciatori rispetto e quello d’inizio stagione. La somma della loro valutazione di mercato, secondo la media elaborata secondo le stime del sito specializzato transfermarkt.com. L’incremento è il risultato di una campagna acquisti che ha puntato su giovani di belle speranze, condizionata dall’impossibilità di stravolgere il bilancio e condizionata dalla scelta di non fare operazioni folli e troppo onerose.



Dopo 18 giornate di campionato e 6 di Champions, l’ottimo rendimento ha fatto lievitare la valutazione di molti dei giocatori. La quotazione si è addirittura moltiplicata nel caso di Hysaj, Zielinski, Diawara, Mertens e Ghoulam. Ma difficile credere che Hamsik non costi più adesso che la scorsa estate e che Milik, al netto dell’infortunio, non valga esattamente i 30 milioni con cui è stato acquistato a luglio.



Quello che sorprende, a vedere i numeri, è la crescita continua del valore della rosa del Napoli. Il segno di una strategia che passo dopo passo ha portato il club di De Laurentiis nel gotha del calcio italiano. Il primo gennaio del 2011 il parco-giocatori del Napoli valeva 128 milioni.

In sei anni, badando a far quadrare sempre i bilanci (con un solo «rosso» lo scorso anno) De Laurentiis è riuscito a far crescere il proprio patrimonio calciatori fino a 344 milioni. Tenetevi stretti: +169 per cento. Tra le big, nessuna ha registrato incrementi di tale portata.



Quando a giugno c’era ancora Higuain, il valore della rosa azzurra era di poco superiore ai 303 milioni: il Napoli era stato rigenerato dalla cura Sarri. Dopo il suo addio, però, i 90 milioni della clausola sono stati tutti reinvestiti. Seguendo una logica: se si compra un giocatore giovane, senza esperienza internazionale, già nel momento in cui mette piede su un campo di Champions o segna un gol, il suo valore cresce ancora.



E quindi è normale che i 15 milioni per Zielinski siano stati un investimento che già adesso vale una plusvalenza di almeno 7-10 milioni. E stessa cosa per Diawara: costato 14 milioni ma in pratica ormai regista titolare del Napoli. C’è da giurarci: nemmeno per 25 milioni il ds Giuntoli sarebbe disposto a dar via questo 19enne.

Gli investimenti del Napoli di questa estate portano tutti un segno ampiamente positivo: tranne, s’intende, per Tonelli, che non ha mai giocato e quindi rischia ora di essere una minusvalenza. Ma tempo al tempo. Prendete l’eterno ragazzino, Marek Hamsik: secondo i siti specializzati vale 40 milioni di euro. E dall’arrivo di Sarri a oggi è quello che più di tutti ha trovato linfa vitale dalle cure del tecnico di Figline.



Una scalata continua, quella del Napoli. Effetto dei massicci investimenti di De Laurentiis e delle mani di Sarri che nella sua gestione ha trasformato i suoi giocatori quasi tutti in oggetto del desiderio di mezza Europa.

Prendete Ghoulam: ora vale per lo meno 30 milioni. E forse persino di più. C’è la fila alla porta per l’algerino: Psg, Atletico Madrid, Bayern Monaco. Due estati fa era quasi uno in più. Ora può produrre una plusvalenza di quasi 20 milioni.



Secondo le stime dei portali più in voga in tema di valutazioni è Hysay quello che ha fatto il salto più in alto di tutti. Certo c’è pure chi ha fatto qualche passo all’indietro: come Gabbiadini ma anche Jorginho. E forse, persino Allan. Sicuramente non ha dimostrato fino ad adesso di valere i 24 milioni spesi Maksimovic. Poi c’è Insigne, certo, che è tornato in Nazionale: lui è l’unico il cui valore è rimasto stabile.

