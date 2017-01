La Sampdoria chiede la prova televisiva per la presunta simulazione di Reina in occasione della espulsione di Silvestre al 15' della ripresa della partita a Napoli. L'amministratore delegato Antonio Romei ha spiegato all'emittente del club: «Era una situazione di facile lettura, è stato commesso un errore. Toccherà alla giustizia sportiva fare una valutazione su quanto è accaduto».



La prova televisiva su Reina sembra da escludere in quanto l'azione è stata valutata dall'arbitro Di Bello, che ha infatti espulso Silvestre per doppia ammonizione.