Una vittoria conquistata all'ultimo secondo che fa ben sperare il Napoli ancora in corsa per i posti Champions. Al termine della gara contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione della squadra.



«Eravamo in una situazione di grande difficoltà. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni. Questa squadra per rendere al meglio ha bisogno di un terreno di gioco migliore di quello di stasera. Gli ultimi due mesi Tonelli ha fatto passi da gigante e vedendolo bene negli utlimi giorni stasera mi sembrava giusto dargli un'opportunità. Non potevamo giocare il nostro calcio abituale per via del terreno, mai ragazzi ci hanno messo cazzimma. Abbiamo fatto bene dal punto di vista delle posizioni in campo. Le soste sono pericolose dal punto di vista mentale. Abbiamo cercato di muovere la palla, ma loro erano bravissimi a fare densità ed il rischio era subire la loro pressione».