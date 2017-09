Sarri concede un giorno di riposo: ecco cosa fanno gli azzurri

di Delia Paciello

Giornata di riposo per gli azzurri, concessa da mister Sarri dopo la vittoria col Feyenoord. Tutti in giro per gite fuori porta: Chiriches e Ounas hanno scelto la bella Capri; l’algerino si è concesso un pranzo leggero vicino al mare a base di spaghetti al pomodoro fresco e insalata caprese. Zienliski invece ha optato per una passeggiata lungo il lago d’Averno con la fidanzata e il loro cagnolino. Luigi Sepe ha trascorso la mattinata in giro per con sua moglie Annalaura: due passi sul lungomare di Castellammare di Stabia e poi a pranzo fuori.



Un po’ di meritato relax per i calciatori del Napoli: da domani di nuovo tutti a Castel Volturno per gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Cagliari, dove la squadra cercherà di mantenere la striscia positiva ottenendo la settima vittoria della stagione in Serie A.

