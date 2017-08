Sarri, i convocati per il Nizza: c'è Mertens, ma resta in dubbio

di Gennaro Arpaia

Dries Mertens sarà regolarmente al suo posto nell'areo che tra poche ore porterà il Napoli a Nizza per la delicata sfida di domani sera in Costa azzurra, ritorno dei Playoffs Champions. Il belga stamattina ha svolto allenamento differenziato a Castel volturno. Ma la sua presenza in campo è ancora dubbia: il pestone rimediato sabato sera contro il Verona continua a creargli qualche fastidio. E il giocatore ha abbandonato il campo dell'allenamento zoppicando.



Il resto del gruppo sarà a completa disposizione di Maurizio Sarri, mentre la situazione di Mertens sarà rivalutata nell'allenamento di stasera all'Allianz Riviera e la rifinitura in programma per domani, a poche ore dal fischio d'inizio.



Questa la lista completa:



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.

Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.



