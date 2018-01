Il Napoli ricomincia senza brasiliani: tutti gli altri già a Castel Volturno

di Pino Taormina

Il Napoli ha ripreso ad allenarsi. La capolista è la prima a ritrovarsi dopo la sosta "invernale" della serie A: tranne i brasiliani, che hanno ottenuto 24 ore in più, la squadra al completo ha svolto una leggera seduta atletica per riprendere il ritmo dopo 7 giorni di relax. C'era anche Machach che ha conosciuto i nuovi compagni in azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA