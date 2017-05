di Roberto Ventre

«Io come Ferguson? Nel senso che decido anche il mercato? In riferimento a quello che poi verrà è sempre difficile avere le idee chiare, faccio fatica pensare da qui a cinque anni. Il Napoli è una soddisfazione enorme, dopo Empoli solo De Laurentiis ha avuto le palle per prendermi e io per questo gli sono riconoscente. Finora nel calcio non mi sono arricchito e nel prossimo contratto vorrei farlo: è un dovere per la mia famiglia. Da calciatore ho preso una miseria, ma il mio non è un lamento. Esperienza all’estero? Sarebbe bella farla, ma prima mi piacerebbe vincere in Italia», dice Sarri in conferenza stampa facendo riferimento al futuro e al suo desiderio di arricchirsi con il prossimo contratto. Il presente è la corsa al secondo posto: il Napoli gioca a Torino e la Roma ospita la Juve.



«Di decisivo c’è solo la matematica: è una domenica importantissima. Affrontiamo una squadra forte come il Torino che in casa ha fatto risultati straordinari, dispiace che non si gioca in contemporanea. Il nostro risultato può influenzare l’atteggiamento delle squadre che giocano dopo». Sarri però confida su quello che sarà l'atteggiamento della Juve. «La Juventus giocherà come sempre. Al posto di Allegri vorrei chiudere con la Roma il discorso scudetto perché poi c’è la Coppa Italia e la Champions League. Sì per Higuain potrei tifare, per lui sì. E' un furicolasse, può segnare anche domani» Poi la differenza tra secondo e terzo posto.



«La Champions porta degli introiti non indifferenti. A tutte le società importa poco di Europa League e Coppa Italia, è la Champions League il trofeo che porta vantaggi economici e questo condiziona anche il mercato. Preliminari? E’ difficile essere in condizione ottimale ad agosto, soprattutto per le italiane, ma noi abbiamo la faccia di c... di pensare che possiamo andarci direttamente col secondo posto, ma non dipende solo da noi».



La stoccata alla Lega per l'orario di inizio alle 15. «Domani farà molto caldo con una temperatura prevista di 27-28 gradi. Io sono innamorato del calcio e per questo dico certe cose ma vengono scambiate per polemiche. E aggiunto che in Italia quasi tutti i terreni di gioco sono messi male». Il rinnovo di Mertens.

Non so se sia stia per firmare, so sicuramente che il suo rinnovo sarebbe molto importante

.

