di Roberto Ventre

Avere la certezza della prosecuzione del ciclo, intravedendo margini di miglioramento nel Napoli che verrà: questi gli aspetti che Sarri terrà presenti quando parlerà con il presidente De Laurentis per il rinnovo del contratto. Nel suo progetto di calcio c'è un punto di riferimento fermo: il direttore sportivo Giuntoli. Un rapporto stretto, di grande stima professionale, rafforzato in questi tre anni di Napoli: il feeling tra allenatore e direttore sportivo è straordinario.



Una presenza costante di Giuntoli al campo, un trait d'union perfetto tra squadra e società, soprattutto una piena convergenza sul mercato: Sarri indica al ds le caratteristiche dei giocatori che intende inserire nel suo mosaico e si affida totalmente nelle sue mani per la scelta. «Lavoro con un fuoriclasse, quindi accetto tutte le sue decisioni che sono state da uomo vero», ha detto il tecnico nel dopo derby a Benevento, parlando poi del mercato di gennaio. «Poteva uscirne comprando uno a caso: il presidente era fortemente intenzionato a spendere ma ha preferito non comprare a caso e assumersi responsabilità, piuttosto che mettere in difficoltà me su un giocatore non adatto», ha aggiunto ribadendo la sua piena fiducia nel direttore sportivo.



Uno dei segreti del Napoli è proprio il connubio Sarri-Giuntoli, l'unità d'intenti, la capacità di ragionare in perfetta simbiosi ed è evidente che l'allenatore nel ciclo da continuare in azzurro vorrebbe sempre avere l'attuale ds come partner di lavoro: Giuntoli firmò per quattro anni e il suo contratto è in scadenza nel 2019 ma tenendo presenti gli elogi del presidente De Laurentiis il discorso sembra proprio destinato a proseguire per il futuro. Tutti e due toscani, si conoscono da tempo: Giuntoli lo avrebbe voluto con sè già in qualche esperienza passata, si sono trovati a lavorare fianco a fianco a Napoli e il loro rapporto è diventato ancora più stretto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO