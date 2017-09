Champions, la carica di Milik: «Sono più forte, voglio giocare»

Partire al meglio per proseguire al meglio, esattamente come un anno fa. Fu la Dinamo Kiev nella passata stagione, stavolta ad ospitare gli azzurri nella prima uscita del girone Champions sarà un’altra squadra ucraina, lo Shakhtar Donetsk. Per Maurizio Sarri, in conferenza stampa con Arkadiusz Milik, l’ennesimo banco di prova importante per un Napoli partito alla grande tra playoffs europei e campionato, con cinque vittorie in altrettante gare e la voglia di confermarsi anche fuori dai confini nazionali.



Le due reti di Kiev un anno fa mi hanno aiutato tantissimo - esordisce Arek Milik -. Non so ancora se giocherò domani sera, ma sarà più importante guardare alla squadra che a me domani per avere la meglio

Ho ritrovato la forma giusta, sono al 100% e a disposizione per scendere in campo sempre. Anche le gare con la Nazionale mi hanno aiutato a ritrovare la migliore condizione fisica

Non credo di aver perso sicurezze durante l'ultimo anno. L'infortunio mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, non allenandomi ho potuto lavorare mentalmente e sono diventato più forte. Oggi non sento più alcun dolore e sono pronto a giocare. Il girone che ci è capitato è difficile. Il Feyenoord è campione d'Olanda, lo Shakhtar ha vinto il campionato ucraino, il City lo conosciamo tutti. L'avversario di domani ha esperienza e tanti giocatori forti, ma noi dobbiamo continuare a fare le cose che sappiamo e giocare come sempre

».» conclude il polacco.

