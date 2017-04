Sarri punta al secondo posto «Non dipende solo da noi»

Il Napoli batte 3-0 l'Udinese e accorcia le distanze dal secondo posto della Roma. Al termine della sfida, Maurizio Sarri ha analizziato la prova degli azzurri.



Secondo posto? «Dobbiamo pensare a fare bene partita dopo partite e se facciamo bene potremmo essere premiati. Non dipende solo da noi, la Roma è stata talmente brava che nonostante la nostra straordinaria media-punti, la Roma ci è davanti. Pensiamo alla difficile trasferta di Sassuolo».



Sulla gestione della gara. «Dobbiamo migliorare per evitare spiacevoli sorprese. In alcuni momenti ci serve un po' di personalità in più. Noi pensiamo di vivere un momento positivo. La squadra anche oggi ha avuto pazienza».



Soluzioni diverse. «Per la partita di oggi avevamo studiato delle possibilità per aggirare la difesa quando si chiudono».



Obiettivi. «Non so se arriveremo mai a vincere il campionato, anche se lo spero. A livello di personalità dobbiamo crescere ancora, così come dal punto di vista tattico».

