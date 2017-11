Sarri, nessun forfait: con il Chievo presenti anche Mertens e Reina

di Gennaro Arpaia

Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri e tutti i tifosi del Napoli. Gli azzurri domani potranno regolarmente contare sul gruppo al completo con le uniche sfortunate eccezioni di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, costretti ai box dai recenti gravi infortuni al ginocchio. L'allenatore toscano, inoltre, rinuncia anche a Tonelli, l'altro assente ormai ai margini della rosa.



Ci saranno al seguito del gruppo azzurro che oggi si trasferitrà a Verona anche Dries Mertens e Pepe Reina. Il belga, affaticato dopo le ultime e numerose prove ravvicinate, sarà ancora titolare al centro dell'attacco napoletano e non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sul portiere spagnolo; Pepe, che nelle ultime ore sembrava aver avvertito qualche fastidio di troppo alla schiena, vuole essere in campo anche al Bentegodi.



Questa la lista completa:



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.

Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.

© RIPRODUZIONE RISERVATA