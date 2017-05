Sarri scherza: «Roma-Juve? Stasera porto a spasso il cane»

Strapotere del Napoli a Torino, e al termine della sfida Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori.



Stasera vedrà Roma-Juve? «La priorità stasera è il mio cane Ciro. Se non ha fatto la passeggiata lo devo portare fuori».



Sulla gara col Torino. «Fino al 2-0 la partita è stata combattuta. Poi è venuta fuori la nostra maggiore motivazione dovuta ad obiettivi più concreti rispetto a quelli attuali del Torino. L'aspetto positivo è stato quello di non aver concesso molto».



Lite con De Laurentiis. «Se il presidente ha un problema con me può alzare il telefono, abbiamo un ottimo rapporto»

