Napoli, ancora senza Chiriches: Sarri ripesca Tonelli tra i convocati

Ancora in campo lontano dal San Paolo, ancora senza Chiriches. Il centrale difensivo azzurro non ce la fa e dopo aver rinunciato per un problema al piede al match dell'Olimpico contro la Lazio è costretto ad alzare bandiera bianca anche per domani, quando il Napoli sarà impegnato a Ferrara nell'anticipo delle 18 contro la Spal. Il capitano della Romania è però l'unico escluso su cui Sarri non potrà contare, avendo l'allenatore toscano l'intero gruppo a disposizione.



Confermato, dunque, in gruppo Lorenzo Tonelli, il difensore ex Empoli rientrato tra i convocati dopo aver seguito la squadra anche a Roma lo scorso mercoledi. Il Napoli si ripresenterà a Ferrara dopo aver già giocato in casa della Spal ben 21 partite tra Serie A, B e C. L'ultima vittoria degli azzurri risale al 1986, quando furono i gol di Bagni e Maradona a sancire il 2-0 finale.



Questa la lista completa:



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Ghoulam, Tonelli, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.

Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

