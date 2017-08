Fallo killer di Godin su Ounas: Sarri preoccupato, è rabbia social

di Gennaro Arpaia

Maurizio Sarri è intervenuto in sala stampa di fronte ai giornalisti presenti subito dopo il fischio finale di Atletico Madrid-Napoli per analizzare l'incontro perso dagli azzurri 2-1 dopo il vantaggio di Callejon. Ma la prima domanda non poteva che essere per Adam Ounas, il calciatore algerino che ha lasciato anzitempo il campo di gioco per un duro scontro con Godin.



«Speriamo che l'infortunio sia meno grave di quello che sembra. Il ragazzo ha dolore, vediamo domani le analisi cosa diranno. Certamente ci si poteva risparmiare un intervento di questo tipo in un torneo amichevole, ma queste sono squadre che sono abituate a giocare su un certo livello di agonismo. È anche giusto che ci sia stata una partita vera, però su un'entrata così dura non sono d'accordo in questo contesto. Speriamo che domani Ounas stia meglio, un infortunio in questo momento della stagione sarebbe pesante», ha risposto l'allenatore toscano. Proprio domani il Napoli sarà atteso dalla sfida per il terzo o quarto posto contro la perdente di Bayern Monaco-Liverpool, ma per Ounas non sembrano esserci chances. Gli esami strumentali diranno di più sull'esterno arrivato un mese fa dal Bordeaux.



Nel frattempo, cresce la preoccupazione dei tifosi azzurri che assistevano alla gara da casa o dallo stadio. La rabbia per lo scontro-killer si è riversata sui social: i post Twitter ed Instagram di Godin si sono riempiti di commenti napoletani, con minacce al calciatore o richieste di spiagazioni. «Ma prenditi una camomilla. Stai troppo teso, vergognoso il tuo atteggiamento, è solo un amichevole, per colpa tua rischiamo di perdere un neo acquisto!», scrive qualche tifoso, in attesa di capire quale sarà la vera entità dell'infortunio di Ounas.

