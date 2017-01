Castelvolturno. Sarri parte carico più che mai. "Guardiola ha annunciato che non allenerà fino a sessent'anni? Ma lui a 38 anni era già a Barcellona, io invece molto dopo e avrò bisogno di più tempo ho voglia di vincere vorrei farlo qui perchè sarebbe il top anche se è molto più difficile per i motivi che tutti sappiamo". Testa sulla Sampdoria anche se incittà n si parla altro che Real Madrid. "Se pensassi a una partita che si gioca tra due mesi sarebbe un errore gravisisimo perchè influenzerei anche i miei giocatori". Tante assenza in difesa. "Cambierà qualcosa, visto che nelle ultime due partite abbiamo preso sei gol. Tonelli adesso si sta riprendendo dopo un inizio difficoltoso, con me ha giocato 110 partite e potrà fare 111, Maksimovic deve cambiare il modo di pensare difensivo: per 15 anni ha avuto come riferimento gli avversari ra deve abituarsi ad avere la palla". Chiriches sta recuperando. "Si è allenato, vediamo adesso come risponderà e se sarà disponbile". Sicuramente non ancora pronto Pavoletti."Viene da un infortunio, finora ha svolto un lavoro a parte e svlto solo un lavoro tattico: adesso deve partite con gli allenamenti veri". Gli aspetti da migliorare: "Abbiamo preso gol evitabili, arrivati dal nulla: dobbiamo crescere in mentalità, questo è il percorso più difficile. Non sempre riusciamo ad accompagnare belle prestazioni con un risultato positivo"