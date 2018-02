Scudetto e record dei 100 punti, le sfide possibili del Napoli di Sarri

di Roberto Ventre

Un ritmo impressionante, mai un campionato così: Napoli e Juve possono sfondare il muro dei cento punti. Lo scudetto viaggia ad altissima quota, questa la proiezione dopo 23 giornate. La squadra di Sarri prima con 60 punti, segue quella di Allegri un punto più sotto a 59. Mancano 15 partite, ancora 45 i punti in palio: tenendo questa media azzurri e bianconeri possono battere tutti i record. Un duello a marce altissime che ricorda quelli storici tra Real Madrid e Barcellona. Fu Mourinho, alla guida del Real, a vincere la Liga con 100 punti nella stagione 2011-2012, staccando però di ben 9 punti la rivale di sempre, il Barcellona. Gli azulgrana si presero la rivincita la stagione successiva: Guardiola vinse il titolo a 100 punti, il Real finì 15 lunghezze più sotto. Il record è della Juve di Conte: 102 punti e scudetto da record nel 2013-2014 con 17 punti in più sulla Roma, seconda in classifica.



L'equilibrio. L'unico campionato in cui la lotta al titolo resta viva è la serie A grazie al duello Napoli-Juve. In Premier League il Manchester City ha tredici punti in più dello United, in Ligue 1 comanda il Psg a più undici sul Marsiglia, in Liga il Barcellona ha lo stesso vantaggio sull'Atletico Madird e in Bundesliga il Bayern Monaco ha addirittura diciotto punti in più sulla seconda, il Bayer Leverkusen.



Il Napoli finora ha viaggiato fortissimo, il cammino migliore della storia azzurra, 12 punti in più dell'anno scorso ma la Juve è riuscita a tenersi incollata sfruttando al meglio lo scontro diretto con la vittoria al San Paolo. L'eccezionalità di questa lotta scudetto sta proprio nella corsa a due, le rivali che sprintano gomito a gomito: dopo 23 giornate di serie A le uniche due squadre a fare meglio sono state la stessa Juve nella stagione 2005/06 (62 punti) e l'Inter nel 2006/07 (63 punti).



La media punti. Il Napoli come media punti è dietro solo a Manchester City e Barcellona (City 69 punti in 26 partite, media 2,65; Barcellona 58 in 22, media 2,63; Napoli 60 in 23, media 2,61), un risultato sottolineato sul sito Uefa. La squadra di Sarri è davanti a tutte le big d'Europa come rendimento esterno (11 vittorie e un solo pareggio a Verona contro il Chievo: una sola rete subita nelle ultime sei trasferte, quella di Belotti del Torino), l'imbattibilità fuori casa è da record assoluto (25 partite utili consecutive, ultimo ko il 29 ottobre 2016 contro la Juventus). Migliore difesa del campionato con 14 gol al passivo, settima vittoria consecutiva, un score finora di 19 successi, 3 pareggi e una sconfitta. Anche i bianconeri di partite ne hanno vinte 19, due invece i pareggi e due i ko. La squadra di Allegri ha segnato nove gol in più del Napoli (59 contro 50) e nelle ultime cinque gare ha anche ritrovato stabilito difensiva con un solo gol al passivo.





