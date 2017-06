Trent'anni dallo scudetto del Napoli a rischio anche la festa con Diego

di Pino Taormina

La certezza: la partita del 4 luglio tra il vecchio Napoli del primo scudetto e il Napoli di adesso non si farà. Il dubbio: Maradona non ha ancora fatto sapere se verrà in città a ritirare la cittadinanza onoraria che il Consiglio comunale vuole conferirgli. L'agente-tuttofare del Pibe de oro, Stefano Ceci, è in giro tra Roma e Milano cercando di combinare la partecipazione televisiva di Diego a qualche programma Rai o Mediaset (a gennaio ha registrato interventi ad Amici e al Maurizio Costanzo show) ed è per questo che ha chiesto ancora 24-48 ore di tempo prima di poter dare una risposta all'invito del sindaco Luigi de Magistris. L'impressione è che davvero le possibilità di rivedere il D10s a Napoli a luglio siano poche. Nelle ultime ore, in ogni caso, c'è un frenetico tentativo di allestire un programma di eventi che possa convincere il Pibe a venire a inizio luglio. Le parole di de Magistris ieri, nel corso del programma Mattina 9 sull'emittente Canale 9-7 Gold, lasciano intendere che sono sorte delle complicazioni: «Il Comune ha fatto il possibile sia dal punto di vista amministrativo che giuridico per conferire la cittadinanza onoraria a Diego Maradona. Ora sta al Pibe de Oro decidere se venire a Napoli e alla società stabilire se avere un ruolo nell'organizzazione nell'evento del 4 luglio. Per noi sarebbe un onore premiare Maradona. Saremmo pronti ad accoglierlo anche a prescindere dall'evento calcistico. Quando le cose dipendono quasi esclusivamente del Comune, noi riusciamo a realizzarle».



De Laurentiis sulla gara celebrativa ha detto una settimana fa: «Giocare il 4 luglio, il giorno prima della partenza per il ritiro di Dimaro, non è una buona idea», chiuse così, di fatto, dal patron le porte alla partita amichevole per il trentennale dello scudetto. L'idea iniziale del presidente azzurro era quella di schierare in campo Maradona con la maglia numero 10 del Napoli della prossima stagione. E dalla parte opposta, da avversari, lui e il sindaco con addosso quella numero 9. Nella stessa notte, dunque, celebrare gli eroi del campionato 86-87 e presentare le nuove casacche.



Qualcosa non è andata come voleva il Napoli. E quindi il club azzurro ha fatto venire meno la propria adesione agli eventi celebrativi che il Comune stava allestendo in quei giorni. Resta anche da capire se i rapporti tra il club e Maradona si sono raffreddati negli ultimi tempi, dopo la missione madrilena in Champions del Pibe.

Il forfait del Napoli ha un po' spiazzato il Comune. Ciro Borriello, l'assessore allo sport, sta provando ancora a convincere Maradona a venire almeno a ritirare la cittadinanza onoraria (che negli ultimi anni è stata concessa solo ad altri due calciatori: Pesaola nel 2009 e a Inler nel 2015): la consegna potrebbe avvenire all'Ippodromo di Agnano che da tempo ha dato la propria disponibilità a organizzare la premiazione. Ma ora tutto è in alto mare: Ceci ha promesso che stasera, o al massimo domani, farà conoscere al Comune la decisione di Maradona. Che si sa, è capace di tutto: anche di prendere un aereo senza avviso e presentarsi nelle prossime ore a Palazzo San Giacomo. In questi giorni il Pibe è a Fujaira dove ricopre il ruolo di tecnico della locale squadra di calcio: Fujaira è uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti ed è a meno di un'ora d'auto da Dubai, dove risiede Maradona. Il Comune ha in mente un piano B: non dovesse riuscire a far quadrare i conti per luglio - ma non è ancora detta l'ultima parola - Diego potrebbe essere ospitato il 30 ottobre, il giorno del suo compleanno.

