Napoli-Udinese, rileggi i Tweet di Anna Trieste

Allora, vi dico solo che manco quando ho rivisto il mio ex mi sono sentita male come quando ho visto a Duvanino

Applausi per striscione curva B "A morte ossaje che è, è una livella... eterno Totò, sei la Napoli più bella"

E applausi pure a curva A "Vicini alla città di Dortmund"

Duvan voleva accelerare poi ha visto a Reina e ci è venuta la nostalgia di quando usavano Gargano come marsupio ne sono sicura

Sarri mi piace perché indossa quel giubbino color pummarola con lo stesso stile di Michael Jackson dentro a Beat It



NOOOOOO



Mannagg a colomba con tutti i canditi mannagg



Io spero che qualcuno gliel'abbia spiegato a questi che per assistere a questa partita molti hanno rinviato l'appuntamento con il casatiello





Vi voglio più aggressivi. Come una mamma napoletana quando ti mangi di nascosto la pettola della pastiera che deve regalare alla signora affianco



Merteeeeens! Ho capito temporeggiare col rinnovo contrattuale ma con il pallone quasi in porta nooo



E dopo il tiro cross Hysaj presenta il tiro NONNT



La bomba di Trump è un track a muro rispetto all'energia sprigionata dal contrasto Duvan - Koulibaly



Ragazzi pure io se Callejon mi dava una palla così restavo due minuti immobile senza sapere che fare jà #insigne



Callejon è ovunque OVUNQUE. Fa l'esterno alto, il terzino e nelle pause di gioco il capo fujente della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia



Vabbè se almeno una la meniamo in porta grazie



Voglio dirvi che quando Strinic fa così io dubito di tutte le mie (fondate peraltro) teorie sui biondi



Diciamo che la cosa più concreta che abbiamo fatto in questo primo tempo è stata chiamare gli amici per organizzare la Pasquetta



Ricordiamo a @sscnapoli che il sabato santo si scioglie la gloria, non la uallera. Mi raccomando



GOOOOOOOOOOAWSYSYSIL



Meeeeeeeeeertens!



Cerozzoooo

Grazie a Mertens che ha segnato questo gol perchè sennò nessuno se ne accorgeva che era cominciato il secondo tempo



Lo stile con cui Callejon ammacchia una grande sciuliata culo a terra facendola sembrare un tackle me lo rende assai caro

Su quel recupero di Strinic le uova sode dentro al mio casatiello sono esplose



No ma non poteva mai segnare Jorginho a Pasqua un miracolo deve succedere o risorge Gesù Cristo o Jorginho mette una scopa



Gli effetti della pastiera su #Strinic



Carminiello Strinic!

MANNAGGIA LA MORTE MANNAGG #Hamsik #tiro #fuori



Gesucristo #udinese #palo



GOOOOOOOOQJSIWIWUWBUWUL



Allaaaaan

Allan Ammammt!

Allan non ha esultato un poco per rispetto a ex compagni Udinese e un poco per rispetto a Hamsik perché ha fatto il gol che non è riuscito a fare lui



Dentro Rog per Allan



Aanajajakaaaaaaaaaaah goollll



Aiutatemiiiii

Questo gol di Callejon si definisce tecnicamente "E A VULITE METTERE O NO ARINT STA PALLA AGGIA FA' TUTT COS IO QUELLA FESSA DELLE MAMME VOSTREEE "



Impressionante il salvataggio di Rog col mignolino del piede



Sta per entrare Arcadio!



A giudicare dalla nonchalance con cui incassa le pallonate Strinic deve essere di un materiale a metà strada tra l'acciaio e il roccocò



Io non lo so che gli avete dato a Strinic ma lo voglio pure io!



GRANDE REINAAAAA



La resurrezione di Reina

Finita! ASSAFÀ A MARONN!

Finalmente ci possiamo fare Pasqua 'ngrazia 'e Dio



Una volta che il sabato santo si era sciolta la gloria lo decideva il parroco con le campane. Ora lo decide Mertens con i suoi gol #napoliudinese #3a0 #forzaNapolisempre

