L'agente di Sepe: Luigi merita di giocare in Europa League

Mario Giuffredi, il procuratore di Sepe, ha parlato del portiere azzurro schierato in coppa Italia contro l'Atalanta: "Ha dato segnali importanti in quanto a personalità e sicurezza nello stare tra i pali nelle tre partite in cui è stato chiamato in causa. Non ha commesso nessun errore, al massimo un passaggio sbagliato nella ripresa contro i bergamaschi", ha detto a Radio Kiss Kiss. "Mi auguro che possa avere altre possibilità di giocare in Europa League per dimostrare le sue qualità. Un portiere deve giocare con continuità per avere sicurezza e anche senza averla ha dimostrato tanta personalità".



