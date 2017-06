«Sepe, non farà il vice di Reina Il Napoli non ha fiducia in lui»

di Gennaro Arpaia

Ancora al centro di mille voci di mercato, quello di Pepe Reina non è l'unico nome in uscita per la porta del Napoli in vista della prossima stagione. Come più volte ripetuto dallo stesso agente Mario Giuffredi, anche per Luigi Sepe il prossimo anno potrà essere via dai colori azzurri.



Una tesi confermata dallo stesso procuratore ai microfoni di Radio Crc: «Sepe ha deciso di voler giocare con continuità, vuole dimostrare le sue qualità. La lista? Non si può non dare cedere un calciatore per questioni di liste, è una mancanza di rispetto verso un calciatore. Non è disposto a fare il secondo di Reina, il Napoli non ha fiducia in lui visto che si interessa anche ad altri portieri».



Dove sarà il futuro dell'estremo difensore napoletano, allora? «Non è corretto fare nomi di club ora. Si potrebbe parlare di tante squadre, comprese le neopromosse. So solo che lui non vuole fare il dodicesimo uomo, è ancora troppo giovane e per me è uno dei migliori in Italia».

