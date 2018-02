Sfida alla Lazio, Immobile avverte: a Napoli cattivi o ci sbranano

di Angelo Rossi

La classifica dei bomber parla napoletano. Ciro Immobile va a velocità folle con 20 centri, nonostante sia rimasto all’asciutto contro il Genoa. Poco staccato c’è Quagliarella, che mai in campionato aveva toccato quota sedici. E un gradino più giù ecco “Ciro” Mertens, che da tre turni timbra puntualmente il cartellino dei marcatori. Sabato sarà Ciro contro Ciro, il re dei cannonieri che torna a casa per sfidare Mertens e la prima della classe. «Il morale non è dei migliori ma al San Paolo andiamo per vincere e per riprenderci i punti lasciati per strada»: il centravanti della Lazio ha già nella testa la sfida del San Paolo, dove ha messo piede soltanto da avversario. È nato a Torre Annunziata ma non ha indossato la maglia azzurra, nemmeno a livello giovanile: si è formato nel Sorrento, prima che Ciro Ferrara, nel 2007 responsabile dei vivaio juventino, lo facesse acquistare dal club bianconero per 80mila euro quando non aveva nemmeno 18 anni.

Immobile non ha mai nascosto la passione per la squadra azzurra, della quale è tifoso e non ha tradito le sue origini: torna in famiglia a Torre Annunziata appena può, da due anni è presidente onorario del Savoia, parla in napoletano con Insigne quando i due si ritrovano in Nazionale. Con Lorenzinho è amicizia vera dai tempi del Pescara di Zeman, grande intesa in campo e fuori. Sabato sera ognuno ovviamente tirerà dritto per la propria strada: Insigne che insegue lo scudetto, Immobile che va in cerca di un posto Champions (contro gli azzurri ha segnato un solo gol ai tempi del Genoa).

«Contro il Genoa abbiamo toppato ma la Lazio non ha mostrato il suo vero volto. Ci dispiace, era una gara alla nostra portata, avremmo potuto e dovuto far meglio»: colpa della stanchezza, forse, nonostante qualche rotazione in squadra fatta dall’allenatore Inzaghi. Ha ricordato Immobile: «Dopo la sosta, la Lazio è l’unica formazione ad aver giocato ogni tre giorni. Ci può stare un momento di flessione parziale, il segreto è semplice: non abbattersi e guardare avanti, anche se la prossima sfida sarà in casa del Napoli».







Quanto basta per rimboccarsi le maniche e provare lo sgambetto proprio alla squadra del cuore, sfiorata due estati fa: il Napoli avrebbe potuto prendere Immobile per una cifra intorno agli otto milioni per ovviare alla partenza di Higuain, il club puntò invece su Milik. «Quello che stanno facendo gli azzurri è sotto gli occhi di tutti, meritano il primo posto. La sconfitta con il Genoa non è il miglior biglietto da visita per noi però proveremo a vincere perché questa è la nostra filosofia. Abbiamo bisogno di ricompattarci e di riordinare le idee: probabilmente c’è da lavorare meglio in settimana e lo faremo. Se contro il Napoli giochi senza fame e cattiveria, è la fine, loro ti sbranano».

Ieri riposo in casa laziale, su come affrontare la capolista se ne parlerà a partire da oggi. Immobile ha la sua ricetta: «Questi giorni dovranno servirci a individuare gli errori e a lavorarci sopra. Al San Paolo rivedremo la Lazio famelica e decisa a tutto pur di portare a casa il risultato positivo: la nostra zona Champions passa per Napoli».



