Con l’inizio della Champions League inizia anche la gara per i premi milionari dell’Uefa (nella foto il presidente Ceferin). Ciascuno dei 32 club riceverà, solo per partecipare, 12,7 milioni di euro e il massimo a cui i futuri campioni potranno aspirare è di 57,2 milioni, ma per questo si dovranno vincere le sei sfide della fase a gruppi. Il totale dei soldi destinati ai premi è di 1.319 milioni di euro. Per partecipare 12,7 milioni, per ogni vittoria nella fase a gruppi 1,5 milioni, per ogni pareggio nella fase a gruppi 0,5 milioni, per l’ingresso agli ottavi di finale 6 milioni, per l’ingresso nei quarti di finale 6,5 milioni, per le semifinali 7,5 milioni, alla squadra finalista 11 milioni e alla squadra campione 15,5 milioni di euro.

