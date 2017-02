di Gennaro Arpaia

I biglietti a disposizione dei tifosi napoletani per la gara di Madrid contro il Real sono andati a ruba, una sfida ormai sold out da oltre una settimana. Lo sanno i tantissimi tifosi napoletani che non sono riusciti ad acquistare il ticket, ma che comunque non si sono arresi.



Se, infatti, i biglietti riservati ai napoletani erano poco meno di 4mila, secondo le indicazioni UEFA per le competizioni internazionali, saranno circa 10mila i tifosi azzurri presenti nella capitale spagnola. In tantissimi, dunque, quelli che si mescoleranno ai madridisti la sera del 15 febbraio; dal sito delle merengues è infatti possibile ancora acquistare ticket per la super sfida di Champions, per una vendita libera al pubblico che si è aperta lo scorso 26 gennaio. I prezzi vanno dai 65 euro del settore più distante dal campo ai 495 della Zona Vip.



Attenzione, però: la società spagnola ha infatti ben specificato che l'ingresso allo stadio in questo caso sarà soggetto alla discrezione della parte ospitante, timorosa della grossa folla napoletana che si riverserà negli altri settori.

Anche per questo, per poter accedere alla fase di acquisto online dei biglietti per le zone riservate ai tifosi di casa, non è possibile finalizzare l'acquisto con una carta italiana, ma solo con tessere estere. Un escamotage però già aggirato da diversi sostenitori azzurri.

