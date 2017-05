Sorpresa azzurra a Castel Volturno È tornato Chalobah | Foto

di Gennaro Arpaia

Gradita sorpresa per il Napoli al risveglio dopo la bella vittoria contro l'Inter.



Gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno e al centro d'allenamento hanno incontrato anche Nathaniel Chalobah, il centrocampista inglese in forza al Chelsea che aveva giocato con la maglia azzurra la scorsa stagione.



Il ragazzo, oggi agli ordini di Conte, è subito stato immortalato con gli ex compagni Jorginho, Koulibaly e Mertens dai profili social della società.



Che bella sorpresa questa mattina a #CastelVolturno! @chalobah 🎉 #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) in data: 1 Mag 2017 alle ore 02:00 PDT

