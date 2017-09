Sono andati a ruba i biglietti del settore ospiti per la trasferta di Ferrara contro la Spal. Venduti in un paio di ore: sabato sera quindi (la partita comincerà alle 18) lo stadio di Ferrara presenterà una cornice di pubblico con uno spicchio azzurro: la vendita era libera, quindi non necessario il posesso della tessera del tifoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA