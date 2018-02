Spavento in casa Napoli: Mertens esce zoppicando dal campo

di Delia Paciello

Spavento in casa Napoli. Al 76esimo minuto del match in casa del Benevento Dries Mertens esce dal campo per infortunio. L'attaccante azzurro ha infatti subito un colpo alla caviglia in seguito ad un brutto intervento, e ha chiesto la sostituzione. Il folletto belga è uscito zoppicando e al suo posto è entrato Rog.



Le sue condizioni sono tutte da verificare ma al momento pare che abbia subito una distorsione. In attesa di ulteriori accertamenti, la notizia di un possibile infortunio dell’attaccante crea non poche paure per il tecnico toscano, che dovrà fare affidamento sulla rosa a disposizione per continuare la lotta scudetto, aspettando il rientro di Milik. E considerando che sabato c'è la Lazio sulla strada degli azzurri. Sembra che però la caviglia sinistra non sia gonfiata troppo: dallo staff medico filtra ottimismo per la sfida di sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA