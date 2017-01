Intervenendo a Radio Crc, l'agente di Ivan Strinic, Tonci Martic, ha parlato della situazione del suo assistito: «Splendida prova di Strinic? È difficile giocare bene se non giochi, se non giochi non puoi farlo bene o male. Non è facile essere in ottima forma se non giochi, ma lui è un professionista ed un giocatore positivo. Nel suo ruolo c'è un altro bravo giocatore, Sarri è tra i migliori allenatori in Italia ed anche io come agente capisco le scelte del tecnico, ma non è facile accettarlo. Ghoulam è tra i migliori in serie A, ma Ivan anche con Benitez giocava spesso e tutti erano contenti di lui. Quando sono stato lì mi è stato detto che sono soddisfatti di lui. Quando giochi Champions servono due giocatori validi per ruolo. Il Napoli gioca bene, i risultati sono buoni da anni, ma è chiaro che per un giocatore non è facile accettare la situazione perchè ha sempre giocato titolare. Strinic è contento a Napoli, ma se non giochi non ti senti felice, non per soldi o altro, ma perchè tutti vogliono giocare. Lui è sempre pronto a dare il massimo, in qualsiasi momento. Se lui gioca diverse partite di fila è più facile fare bene.



Offerte? Io se devo trattare il mio giocatore, ai club devo dire il prezzo del gioco. Il Napoli non l'ha mai comunicato, è contento di lui e di come ha giocato dopo tanto tempo. Lui non è uno che fa problemi, ma è chiaro che vuole giocare di pià anche se non è il giocatore di prima fascia. E' uno che potrebbe giocarne 15-20 invece che 2-3. Scadenza contratto 2019? No, il suo contratto scade nel 2018. Ci sono club interessati, è un ruolo molto ricercato, anche in Italia ci sono tutti stranieri. C'erano offerte anche in passata, ma Napoli non ha mai voluto parlare di questo. Quando gioca lui è contento, perchè sta bene comunque a Napoli, con la città e con i tifosi. Titolare a Madrid? Speriamo prima di passare, al di là di chi gioca, anche se per tutti è un sogno una gara così».