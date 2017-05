Suocera in casa per Milik: è atterrata mamma Ziolek

di Cristina Cennamo

Suocera in arrivo per Arek Milik. Prova ne sia la foto postata poco fa dalla compagna del calciatore, Jessica Ziolek, che mostra la signora Ziolek senior appena atterrata all'Aeroporto Internazionale di Napoli ed in procinto di assaporare uno dei piatti tipici della cucina napoletana: gli spaghetti al pomodoro.



Un "regalo di fine stagione" per l'azzurro, insomma, e che, con ogni probabilità, avrà reso molto felice la bella Jessica che a soli vent'anni si è ritrovata a vivere lontana da casa e dai suoi affetti di sempre.



«The best mom», scrive infatti la ragazza mostrando orgogliosa la foto della madre sorridente e rilassata.

E del resto, ora che gli impegni sportivi si andranno diradando ed almeno fino all'inizio del ritiro a luglio, Arek e Jessica avranno più tempo da dedicare alla suocera che sarà ben curiosa di scoprire Napoli ed i suoi dintorni approfittando, giustamente, dell'ospitalità del genero.

