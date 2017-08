Zinchenko vuole solo il Napoli. E Guardiola dà l'ok al prestito

di Gennaro Arpaia

Il futuro di Oleksandr Zinchenko sembra poter essere davvero azzurro. In Inghilterra ne sono convinti, così come assicurano che l'esterno ucraino possa essere a Napoli già nei prossimi giorni con il benestare del Manchester City che l'aveva acquistato un anno fa. Con i citizens, infatti, il calciatore classe 1996 non avrebbe spazio nemmeno nella prossima stagione e, nonostante la stima di Guardiola, il Napoli potrebbe offrirgli la continuità sperata.



Secondo quanto riportato da ESPN, tra i club ci sarebbe anche già l'accordo da perfezionare: prestito annuale con opzione per la permanenza a Napoli anche dopo la primavera 2018. In Inghilterra sono tanti i club che seguono Zinchenko dopo l'ultima stagione passata in prestito al PSV, ma l'ucraino sembra aver scelto il Napoli tra tutte le opzioni possibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA