Tensione all'hotel del Napoli polizia in assetto anti-sommossa

di Pino Taormina

Inviato

Nizza. Il quartier generale del Napoli è nel quartiere Saint Isidore, proprio a poche centinaia di metri dall'Allianz Riviera. L'hotel è praticamente circondato da poliziotti per motivi di ordine pubblico. Intorno alle 17 un gruppo di tifosi del Nizza si è pericolosamente avvicinato alla zona dell'hotel ed è stato allontanato dai poliziotti. Subito dopo altri rinforzi sono arrivati nella zona. Le misure di sicurezza sono straordinarie, come ampiamente preventivabile. Le partite di calcio in Francia come in Italia sono considerate a rischio.





