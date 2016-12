Secondo le statistiche diffuse dalla Lega serie A, il Napoli è la squadra del nostro massimo campionato che in media, in ogni match, percorre più chilometri: esattamente 109,214. Il podio è completato da Chievo Verona (108,416) e Udinese (108,191).



Sesta posizione per la Juventus (107,719), settima per l'Inter (107,454) mentre l’ultima, di questa speciale classifica, è la Sampdoria (103,516).



Un primato importante che certifica la grande stagione sino ad ora disputata dagli azzurri, prima squadra della serie A anche per reti segnate: ben 40 ovvero più di due a partita (2,22).



Un dato, quest’ultimo, direttamente proporzionale a un altro primato che vale la pena sottolineare: sino ad ora, nessuna squadra ha tirato in porta – 144 volte – quanto gli uomini di Sarri.



Insomma, nulla è per caso: neanche la leadership condivisa da Callejon e Insigne, primi a pari merito per assist consegnati (15) ai compagni di squadra: 7 quelli vincenti di José (primo in assoluto della Serie A), 5 quelli di Lorenzo (secondo a pari merito con Felipe Anderson della Lazio).



Numeri rilevanti che contribuiscono a fare del Napoli la prima squadra della Serie A per assist vincenti messi a tabellino: 21.



Altri dati individuali da segnalare: Kalidou Koulibaly è il secondo calciatore della Serie A per palle recuperate (65), Dries Mertens il secondo per tiri in porta tentati (35).