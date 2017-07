Sembra in dirittura d'arrivo la trattativa tra il Torino e il Napoli per il trasferimento in

granata di Lorenzo Tonelli. Il difensore, che in azzurro ha trovato poco spazio, è tra i rinforzi chiesti da Mihajlovic per il reparto arretrato, la scorsa stagione vero e proprio punto debole del Torino. L'arrivo dell'ex Empoli escluderebbe quello di Paletta dal Milan, l'altro giocatore nel mirino del club di Urbano Cairo.

