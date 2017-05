Torino-Napoli. Mistero Maksimovic, salta anche la sfida con la sua ex squadra

di Fabio Jouakim

Anche ieri terapia e palestra, dopo la distorsione alla caviglia destra riportata in allenamento mercoledì: è più di un'ipotesi il mancato impiego di Nikola Maksimovic domani. L'ex d'oro, il 25enne pagato al Torino oltre 25 milioni dopo un lungo inseguimento, il più ingente investimento del Napoli del dopo-Higuain a parte Milik, potrebbe addirittura non partire per Torino, per il match contro i granata decisivo per la volata Champions. Con ogni probabilità Nikola perderà ancora una volta l'incrocio con la squadra dove è esploso: era già accaduto all'andata al San Paolo, quando nel 5-3 a favore degli azzurri il difensore serbo rimase in panchina.



L'ennesimo contrattempo di una stagione da desaparecido gli eviterà almeno l'accoglienza ostile del popolo granata, dopo l'addio burrascoso della scorsa stagione, condito dalla fuga e dalla lite con l'allenatore, il connazionale Mihajlovic («Per me è morto» disse di lui senza mezzi termini Sinisa). Complice una probabile cessione eccellente in difesa, Sarri lo ha già promosso a titolare l'anno prossimo: «In Maksimovic crediamo molto, è stato voluto da Giuntoli e da me. In questa stagione la linea difensiva più solida è con Albiol e Koulibaly, ma la mia stima verso di lui non cambia e diventerà un pilastro di questa squadra. Ha grande fisicità, visione di gioco e anche rapidità». Nonostante l'endorsement di Sarri per l'anno prossimo, Maksimovic è però il flop azzurro di quest'anno, proprio per l'entità dell'acquisto paragonato all'impiego con il contagocce.



L'ultima bocciatura è fresca. Risale proprio a sabato scorso, quando nel Napoli che ha battuto il Cagliari il serbo è rimasto in panchina nonostante l'assenza di Koulibaly, squalificato: Sarri ha scelto Chiriches per sostituire il franco-senegalese, nonostante le dichiarazioni di stima per Maksimovic e quando tutti i segnali della vigilia sembravano portare al suo impiego. Finora il serbo ha giocato 12 volte, delle quali solo otto in campionato, con un gol a Crotone: l'ultima da titolare il 25 febbraio nel ko interno con l'Atalanta. Fu anche l'ultima volta che Nikola è sceso in campo: sono quasi tre mesi che non gioca neanche un minuto.



Il perché, secondo la versione ufficiale, sarebbe da cercare nel difficile apprendistato. «Deve cambiare modo di difendere, guardando la linea e la palla e non più l'avversario» dice di lui Sarri, anche se potrebbe sembrare curioso che un giocatore di quel livello ed esperienza, titolare in Nazionale e considerato tra i più forti della serie A fino a settembre scorso, non possa giocare nella difesa a tre. Molti i richiami dell'allenatore per l'atteggiamento tattico di Maksimovic, considerato autore di un errore pesante nel crac interno con la Roma. Il peccato originale è aver perso la preparazione estiva con Sarri: secondo l'allenatore azzurro Maksimovic non è ancora a livello dei difensori titolari. Del resto il serbo ha fatto poco per fargli cambiare idea. Poche le prestazioni convincenti, se non - paradossalmente - quando entrò a freddo (per Albiol) nell'andata con il Benfica in Champions, oltre a una buona prova in Coppa con la Fiorentina, quando annullò Kalinic.

