Non lascia molto spazio all'immaginazione il costume con cui Lady Miik, al secolo la bella fotomodella Jessica Ziółek, si è mostrata poco fa ai suoi numerosissimi fan che costantemente la seguono sui suoi profili social in ogni momento della giornata, finanche in spa come in questo caso.

Appena riemersa da una salutare nuotata in piscina, infatti, Jessica che poco prima di entrare si era mostrata invece dall'alto senza dare quindi risalto alle trasparenze del costume intero, ha dato prova ancora una volta della sua grande sensualità mostrandosi nell'atto di uscire dalla vasca con i capelli bagnati, lo sguardo intenso ed una mise fatta di sfilacciature nere da cui che attirerebbe l'occhio anche del meno malizioso dei suoi follower.

Nulla di grave comunque visto che, fedele al suo stile, anche stavolta Jessica ha optato per un modello di tendenza ed una posa di buon gusto. E, del resto, la sua figura esile anche in questo caso non risulta di certo volgare.