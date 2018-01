Tutti su Barak, c’è anche il Napoli: una via preferenziale con l’Udinese?

di Gennaro Arpaia

Questo inverno nessuno ha pensato a lui, desideroso di proseguire la sua prima vita italiana ad Udine, ma la prossima estate non potrà non essere un protagonista del mercato. Antonin Barak, ceco del 1994, ha attratto su di sé le attenzioni dei grandi club italiani ed europei e si candida ad essere il prossimo gioiello da mettere in vetrina per l’Udinese.



Secondo quanto riportato dal portale ceco iSport.cz, anche il Napoli si è ovviamente interessato a lui, con anche qualche primo contatto, solo verbale, con il club friulano. Visto il grande rapporto che intercorre tra due società che negli ultimi anni hanno concluso più di un affare, su Barak gli azzurri potrebbero anche anticipare la concorrenza.



Da battere, innanzitutto la solita Juventus: il connazionale Pavel Nedved, infatti, oggi dirigente bianconeri, è rimasto folgorato dalle prestazioni del calciatore, che ha messo insieme già 7 reti in questa prima parte di campionato e si candida ad essere al centro di una delle aste più calde della prossima estate.

