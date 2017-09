Tutto il Napoli fa il tifo per Milik: «Non mollare, tornerai presto»

di Gennaro Arpaia

Il primo ostacolo della stagione del Napoli non arriva dal campo, ma dall'infermeria. Ancora una volta, lo sfortunato protagonista si chiama Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco arrivato un anno fa dall'Ajax che, dopo aver rotto il crociato del ginocchio sinistro nella passata stagione, dovrà operarsi anche al destro per l'infortunio subito a Ferrara lo scorso sabato contro la Spal. È un momento delicatissimo per Arek che, dopo mesi di calvario, era tornato alla grande prima della scorsa estate ed era stato un fattore importante in questo avvio di stagione.



Oltre i messaggi di vicinanza di tanti tifosi in rete, anche i calciatori azzurri hanno voluto manifestare la propria partecipazione al momento difficile per il polacco. Il primo a twittare era stato Reina: «Tieni duro amico! Siamo tutti con te per farti tornare al più presto e più forte di prima!», scriveva lo spagnolo con tanto di foto. Anche l'altro veterano e leader dello spogliatoio Maggio si è fatto sentire su Instagram: «In questi momenti c'è poco da dire! Vecio ti sono vicino, mai e poi mai mollare! Ti vogliamo presto in campo per esultare con noi. Forza Arek!»



Tieni duro amico!siamo tutti con te per farti tornare al più presto e più forte di prima!💪🏻

You'll come back stronger @arekmilik9 Chin up!💪🏻 pic.twitter.com/ON5Wp0doeC — Pepe Reina (@PReina25) 24 de septiembre de 2017

Beh in questi momenti ce poco da dire!Vecio ti sono vicino mai e poi mai mollare!ti vogliamo presto in campo per esultare con noi.Forza Arek! Un post condiviso da @christianmaggio11official in data: 24 Set 2017 alle ore 14:31 PDT

Segnali forti di due elementi importanti del gruppo. Tutta la squadra si di dover affrontare un momento difficile e di aver perso uno dei calciatori più importanti in rosa. Milik, nel frattempo, si è dato da fare proprio come lo scorso anno: è stato il primo ad arrivare a Castel Volturno ieri mattina, mentre nella serata di ieri era già a Roma, dove stamattina sarà valutato ed operato dal Professor Mariani a Villa Stuart, prima di capire i tempi di recupero.

