Ultime da Castel Volturno: problema al ginocchio per Albiol

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno.



Gli azzurri preparano la partita dell'ultima giornata di Serie A di domenica pomeriggio (ore 18), contro la Sampdoria, a Marassi.



La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente serie di partitine a campo ridotto.



Chiusura con seduta tecnico tattica ed esercitazioni al tiro.



Allan ha svolto differenziato sul campo, mentre Pavoletti ha fatto differenziato in palestra. Prima fase in gruppo e poi terapie per Albiol a causa di una leggera tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro.

