Un giovane gigante: chi è Areola, il portiere che piace al Napoli | Video

Ventiquattro anni e un talento cristallino, anche se il suo futuro con il Psg è in bilico. Alphonse Areola, il portiere francese classe '93 finito nel mirino del Napoli, è esploso in Spagna nel Villarreal. Un gigante alto un metro e 95 centimetri, doppia nazionalità (francese e filippina), che attualmente è ancora sotto contratto con il Paris Saint Germain, anche se i francesi hanno nel loro organico anche un altro estremo difensore, il tedesco Trapp, mentre l'italiano Sirigu - l'anno scorso in prestito all'Osasuna - è andato al Torino. "La cosa più importante è essere titolare" la frase che lascia pensare a un imminente addio ai francesi. Ma per Areola c'è la concorrenza del Valencia, allenato proprio da quel Marcelino che lanciò il portiere al Villarreal. Di seguito un video che mostra un allenamento del giovane portiere.





