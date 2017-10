«Un po' meglio ogni giorno», Milik rassicura i fan azzurri su instagram

di Cristina Cennamo

«A little better every day», «un po' meglio ogni giorno». Parola di Arek Milik, che nella sua ultima storia su Instagram ha voluto forse anche rincuorare i suoi fan azzurri che temono ora di vederlo emigrare, fosse anche solo per sei mesi, al Chievo dove avrebbe tempo di rimettersi in sesto per poter poi tornare a Napoli in buone condizioni. Secondo questa indiscrezione, infatti, Arkadius potrebbe essere sostituito da Inglese che la società ha in effetti già annoverato a bordo.



Nei fatti, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro avvenuta durante la partita di campionato in casa della Spal lo scorso 23 settembre deve aver demoralizzato non poco il calciatore, che si era da poco ripreso dal precedente infortunio.



Un nuovo stop, insomma, non ci voleva ma a quanto pare il giocatore polacco l'ha presa bene e pensa solo a tornare quanto prima in campo.

