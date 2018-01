Verdi verso Napoli, la fidanzata: «È una città bellissima»

di Delia Paciello

Venti del sud a Dubai, a scaldare le giornate di vacanza di Simone Verdi. Poche ore al rientro in Italia, forse il suo ultimo week end da rossoblu. Da mercoledì il giocatore potrebbe lasciarsi baciare dal sole invernale di Napoli, dopo le visite mediche a Villa Stuart previste per martedì. Ancora poche ore per cancellare gli ultimi dubbi, mentre la sua dolce metà, Laura Della Valle, pare avere già le idee più chiare: «Napoli è una città bellissima, ma purtroppo non posso scegliere io», ha commentato la ragazza su Instagram. Qualcuno aveva insinuato che le titubanze del giocatore fossero dovute riluttanza della fidanzata a trasferirsi nel capoluogo campano. Voci smentite subito, a quanto pare, da queste parole.



Sembra invece convinto Simone Verdi. Domani in serata gli ultimi chiarimenti col suo agente, lunedì pronto ad incontrare la dirigenza del suo nuovo club: sembra ormai tutto fatto. Forse a metter fine ad ogni indecisione una telefonata di Maurizio Sarri con il suo entourage, che ha chiarito l’apertura del tecnico: se Simone riuscirà a dimostrare le sue capacità troverà spazio in azzurro. D’altronde Sarri non aspettava altro: un esterno d’attacco con grandi doti tecniche da poter utilizzare per dare rifiato a Callejon. Il Napoli ha ancora due competizioni dove dare il massimo fino a fine stagione: il campionato, dove non si vuole assolutamente perder colpi, e l’Europa League. L’anno prossimo con buone probabilità si tornerà in Champions, e ci vorranno nuove alternative per combattere ad alti livelli su più fronti. Perché questo è un Napoli che vuole crescere, e sicuramente dalla prossima stagione Verdi potrebbe risultare indispensabile. E allora via i dubbi, ci si mette in gioco: ancora per poco giocatore del Bologna, a brevissimo Verdi potrebbe essere pronto a sposare la causa azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA