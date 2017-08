Napoli-Verona, l'attesa dei tifosi: «Campionato ricco di soddisfazioni»

di Oscar De Simone

Un Napoli aggressivo e con la convinzione giusta è quello che si attendono i tifosi questa sera. Una squadra insomma che onori la prima di campionato e che giochi con la stessa “cattiveria” mostrata in champions.



Queste le speranze del popolo partenopeo in vista della prima partita di campionato contro il Verona che sta facendo salire di ora in ora la “febbre azzurra”.



«Siamo sicuri della vittoria», commentano in strada. «Anche perché i veronesi non hanno questa formazione così temibile. Tra le altre cose noi siamo già rodati e certamente approcceremo in modo completamente diverso dai veronesi. Quello che vogliamo è un Napoli aggressivo e cinico sotto rete come si richiede alle grandi squadre, anche perchè quest'anno gli impegni saranno molti e ci aspettiamo tanto dai ragazzi. Speriamo di vedere finalmente il Napoli che attendiamo da anni e che ormai ci ha abituati sempre meglio. Abbiamo tutti un sogno che scaramanticamente non rendiamo noto ma che è condiviso da ognuno di noi. Questo potrebbe essere il campionato giusto per poter portare a casa una vittoria che manca da tanto, da troppo tempo».

