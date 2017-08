di Roberto Ventre

Verona. Il Napoli vince a Verona e risponde alla Juve: il duello scudetto è già partito. Il Napoli di Sarri non stecca all'esordio dopo la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio con il Pescara: vittoria agevole al Bentegodi (3-1) con l'unica macchia del fallo da rigore commesso da Hysaj su Pazzini, poi realizzato dall'attaccante gialloblù entrato in campo nella ripresa.



Il Napoli sblocca la partita su autorete al 32' del primo tempo da angolo di Callejon, maldestro il tocco di Souprayen per anticipare Chiriches. Il raddoppio di Milik che realizza con il destro chiudendo al meglio una ripartenza avviata da Diawara e impreziosita dall'assist al bacio di Insigne. Nella ripresa il terzo gol di Ghoulam, il suo primo in assoluto in maglia azzurra alla centesima presenza. Poi Napoli ancorda padrone del campo che crea altre palle gol soprattutto con Insigne che insultato come sempre al Bentegodi risponde con un'altra prova molto positiva: a Lorenzo manca solo il gol, Sarri opera quattro cambi rispetto al match d'andata dei playoff contro il Nizza: in difesa tocca a Chiriches, a centrocampo Zielinski e Diawara, quest'ultimo molto positivo da playmaker. In attacco Milik. Il Napoli vince facile e senza patemi con l'unico neo del gol subito nel finale. Ma la squadra è pronta per Nizza dove è in palio la Champions.



Verona-Napoli 1-3Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Ferrari, Heurtaux, Souprayen; Romulo, Buchel, Zaccagni (20' st Fares); Cerci, Bessa, Verdi (21' st Pazzini). In panchina: Silvestri, Coppola, Laner, Zuculini, Fossati, Caracciolo, Valoti, Bearzotti, Felicioli. All.: Pecchia.Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (20' st Allan); Callejon (27' st Giaccherini), Milik (15' st Mertens), Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Rui, Jorginho, Maggio, Maksimovic, Rog, Albiol, Ounas. All.: Sarri.Arbitro: Fabbri di Ravenna.Reti: 32' pt Souprayen (aut.), 38' pt Milik, 17' st Ghoulam, 38' st Pazzini (rig.).Note: Spettatori 20mila circa. Espulso: Hysaj. Ammoniti: Hysaj, Heurtaux. Recupero: 1'.Reina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam, Diawara, Zielinski, Hamisk, Callejon, Milik, InsigneNicolas, Ferrari, Caceres, Heurteaux, Souprayen, Romulo, Buchel, Zaccagni, Cerci, Bessa, Verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA